Москва, 30 июня, 2023, 20:56 — ИА Регнум. Довольствие военнослужащих и сотрудников отдельных силовых ведомств России с 1 октября увеличат на 10,5%. Это следует из подписанного 30 июня премьер-министром Михаилом Мишустиным постановления.

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в документе.

Также на 10,5% вырастут оклады сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел и нескольких других ведомств. МВД России будет учитывать нововведения в том числе при пересчёте пенсий бывших сотрудников органов по контролю за оборотом наркотиков и членов их семей.

Как сообщало ранее ИА Регнум, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за 2022 год довольствие военнослужащих и зарплаты гражданского персонала армии выросли на 4%. В то же время, военные пенсии также выросли на 19,5%. Позднее, в мае 2023 года Минобороны озвучило данные о довольствии контрактников, участвующих в специальной военной операции на Украине — в зависимости от звания, должности и выслуги они получают от 204 тысяч рублей в месяц.