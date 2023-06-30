В Молдавии сообщили о двух погибших и раненном при теракте в Кишинёве

Кишинёв, 30 июня, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Во время теракта в аэропорту Кишинёва 30 июня погибли пограничник и сотрудник службы безопасности, а также один пассажир получил ранение. Об этом сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Родион Прока / Sputnik / РИА

«Пассажир был ранен, он находится на попечении врачей. Бригада полиции специального назначения Fulger задержала нападавшего», — написал глава правительства.

Он выразил соболезнования родственникам погибших. Речан также сообщил, что в государственных учреждениях повысили уровень мобилизации. Полиция начала расследование происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, по данным молдавского правительств, стрельбу в аэропорту Кишинёва начал 43-летний гражданин Таджикистана, когда ему отказали во въезде в Молдавию. Он смог выхватить пистолет у пограничника.

Молдавские СМИ сообщили, что стрелявший забаррикадировался и захватил заложников, но официально этого не подтвердили. Прокуратура республики в связи с инцидентом возбудила уголовное дело о теракте. Стрелявшего при задержании ранили.

На время инцидента кишинёвский аэропорт приостановил работу, пассажиров эвакуировали, многие рейсы отменили. По последним данным, деятельность воздушной гавани возобновляют.