Вашингтон, 30 июня, 2023, 19:40 — ИА Регнум. Компания OceanGate, батискаф которой потерпел крушение во время погружения к обломкам «Титаника», продолжает продавать билеты. Следующие спуски запланированы на 2024 год.

Кадр из видео с канала: Белтелерадиокомпания Батискаф компании OceanGate

«Бесстрашные путешественники отправятся в восьмидневную экспедицию, чтобы погрузиться на культовые обломки, которые находятся в 380 милях от берега и на глубине 3800 метров под поверхностью», — сообщает сайт OceanGate.

Желающие погрузиться к «Титанику» заплатят за это $250 тыс.

Как сообщало ИА Регнум, батискаф компании OceanGate Expedition пропал 18 июня в Атлантическом океане. На борту находились основатель OceanGate Expeditions Стоктон Раш, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, и французский акванавт Поль-Анри Наржоле. Раш, как сообщил Fox News, несколько лет назад признался, что нарушил некоторые правила при постройке батискафа «Титан». Американский финансист Джей Блум заявил, что не раз выражал сомнения в безопасности погружения после того, как Раш предложил ему опуститься к «Титанику».

Профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти отметила, что разрушение корпуса аппарата произошло всего за долю миллисекунды. Историк подводного флота, капитан I ранга и офицер подводного флота Николай Черкашин в беседе с ИА Регнум заявил, что за долю секунды будет раздавлена любая подводная лодка, какой бы прочности она ни была, если её корпус не герметичен.

Телеканал CNN сообщил, что люди, скорее всего, не успели осознать, что произошло. Один из создателей глубоководных обитаемых аппаратов «Мир» Герой России Анатолий Сагалевич выразил мнение, что корпус «Титана», вероятнее всего, схлопнулся. Экс-капитан подлодки Королевского военно-морского флота Британии Райан Рэмси предположил, что одной из возможных причин катастрофы стал ошибочно сконструированный корпус батискафа.

Позднее обломки подводного аппарата «Титан», потерпевшего крушение при попытке погрузиться к «Титанику», подняли с глубины примерно в 3800 м. Для этого потребовалось 10 дней.