Таджикистан, 30 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Стрельбу в международном аэропорту Кишинёва устроил гражданин Таджикистана. Об этом 30 июня сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан.

Министерство внутренних дел Республики Молдова Дорин Речан

По его словам, 43-летнему иностранцу запретили въезд на территорию страны из соображений безопасности.

Ранее, по неподтверждённым данным, сообщалось, что нарушитель является гражданином России, который прилетел в Молдавию из Турции, но ему запретили въезд в страну.

«Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции», ― написал Речан на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, так же был ранен один н из пассажиров, которому оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня иностранец, которого не пустили в республику, открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва. Погибли два человека, один из которых пограничник. Второй, по данным СМИ, гражданский.

По информации местных СМИ, стрелявший забаррикадировался в одном из помещений и захватил заложников. Официально эти данные не подтвердились. На место прибыл спецназ, который пошёл на штурм. Бойцам полицейской бригады особого назначения «Молния» удалось нейтрализовать агрессора. Мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Во время инцидента всех пассажиров эвакуировали из аэропорта.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт, совершённый с убийством нескольких человек».

В правительстве Молдавии сообщили, что иностранец начал стрелять во время его сопровождения в стерильную зону для возврата. Он выхватил пистолет у пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек.