Тамбов, 30 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы на своем заседании сегодня, 30 июня, приняли закон, расширяющий меры налогового стимулирования для компаний сферы информационных технологий.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

В 2022 году в регионе был принят закон, который предусматривает снижение налоговой ставки с шести до одного процента для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, для организаций IТ-сферы, являющихся резидентами технопарков, созданных в Тамбовской области, и осуществляющих такие виды предпринимательской деятельности, как производство компьютеров, электронных и оптических изделий, разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области, деятельность в области информационных технологий и другие.

В регионе осуществляет деятельность частный технопарк «Миэлта». В 2022 году 11 компаний IТ-сферы стали его резидентами и воспользовались этой налоговой льготой.

По словам председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина, принятый сегодня на заседании закон расширяет уже существующие меры поддержки для компаний в сфере информационных технологий. «Теперь пониженная налоговая ставка будет распространяться и на деятельность в сфере телекоммуникаций, архитектуры, инженерно-технического проектирования, на сферу технических испытаний и исследований, на производство компьютеров, электронных и оптических изделий, на разработку компьютерного программного обеспечения», — пояснил Евгений Матушкин.

Пресс-служба Тамбовской областной думы на заседании Тамбовской областной думы

Он отметил, что это поможет созданию привлекательных условий для развития инновационных и высокотехнологичных производств и привлечению на Тамбовщину компаний из других регионов. «Привлечение в регион высокотехнологичных предприятий и организаций позволит создать высокопроизводительные рабочие места, обеспечить ускорение развития высокотехнологичных отраслей экономики и региональной IТ-системы, способствовать формированию инвестиционной привлекательности региона», — подчеркнул Евгений Матушкин. Законопроект был внесен в Тамбовскую областную думу главой региона Максимом Егоровым.