Москва, 30 июня, 2023, 19:30 — ИА Регнум. Международный жест призыва о помощи, который показала девочка в передаче «Мужское/женское», оставили в эфире «Первого канала» намеренно. Об этом ИА Регнум рассказали представители программы.

Кадр видео из Телеграм — канала 8 летняя Вероника с сестрой

Так редакторы хотели привлечь внимание к возможному домашнему насилию в семье. Сам жест 8-летней Вероники корреспондент заметил ещё во время записи интервью за несколько дней до эфира.

Сюжет записывали в городе Муром Владимирской области, где и живет семья. Когда монтировали сюжет для программы, то редакторами было решено оставить жест девочки, чтобы люди смогли это заметить.

Также редакторы «Мужское/женское» пригласили на запись передачи психолога, чтобы специалист мог побеседовать с детьми и их мамой после эфира. В день выхода передачи в эфир, продюсеры «Мужское/женское» написали заявление в СК, прокуратуру и обратились в органы опеки города Муром. Как оказалось, в органах опеки были в курсе непростой ситуации в семье. Сейчас Следственный комитет проводит проверку по факту возможного домашнего насилия в семье, а прокуратура взяла расследование под свой контроль.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816732" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> На Первом канале рассказали о показавшей жест о помощи девочке

Ранее в пользователи Сети обратили внимание, что в программы «Мужское и женское», в ходе которой обсуждалась непростая ситуация в одной из семей, где родители уже несколько лет оспаривают опеку друг друга над детьми. Две сестры рассказывали журналистам, что очень любят маму и им нравится с ней жить. однако в какой-то момент старшая показала на камеру международный жест просьбы о помощи.