Москва, 30 июня, 2023, 19:29 — ИА Регнум. В Москве 30 июня арестовали обвиняемую в убийстве своего годовалого ребёнка женщину. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«С учётом позиции прокуратуры Савёловский районный суд избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Суд определил срок ареста до 29 августа 2023 года. Женщине предъявили обвинение по статье об убийстве малолетнего ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на Онежской улице. По предварительным данным, мужчина вернулся домой после работы и обнаружил в квартире ребёнка без признаков жизни. Мать в этот момент также находилась в квартире. В столичном управлении СК России подтвердили трагедию и отметили, что обнаружили на теле ребёнка ножевые ранения.