Тамбов, 30 июня, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Депутаты Тамбовской областной думы на своем заседании сегодня, 30 июня, приняли поправки в бюджет региона на 2023 год. Изменения были внесены в связи с увеличением собственных доходов бюджета области, безвозмездных поступлений из федерального бюджета, предоставления целевых бюджетных кредитов из федерального бюджета, а также перераспределения бюджетных ассигнований.

Пресс-служба Тамбовской областной думы Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

По словам председателя Тамбовской областной думы Евгения Матушкина, собственные доходы бюджета увеличены на 1,5 млрд рублей. «В первую очередь увеличение произошло за счет налога на прибыль организаций, налога на доходы физических лиц и акцизов. Дополнительные доходы планируется направить на модернизацию первичного звена здравоохранения, реализацию общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур, на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения и другие направления», — сказал Евгений Матушкин.

Он подчеркнул, что с учетом вносимых изменений параметры бюджета области на 2023 год составят: по доходам — 63,6 млрд рублей; по расходам — 69,9 млрд рублей. Дефицит бюджета носит технический характер и составит 6,3 млрд рублей.