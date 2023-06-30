Владимир, 30 июня, 2023, 19:08 — ИА Регнум. Следственный комитет организовал проверку после того, как девочка показала в эфире Первого канала международный жест о помощи при домашнем насилии. Об этом сообщили в пресс-службе владимирского управления СК.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Ранее на шоу «Мужское и женское» показали сюжет, посвящённый разводу семейной пары из Владимирской области. Супруг, Карен Тунян, оспаривает право бывшей жены на опеку над младшей девочкой. Девочек показали в кадре вместе, старшая обнимала младшую, рассказывая, как любит её и мать, и в этот момент дважды показала жест, означающий просьбу о помощи, — обхватила большой правой руки остальными.

«По данному факту следственными органами СУ СК России по Владимирской области организована проверка, будут установлены условия проживания семьи», — сообщили в ведомстве.

При наличии оснований СК примет меры для восстановления прав и оказания помощи девочкам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, добавили представители ведомства.

Как позднее рассказал отец девочек, он подозревает неладное — мать младшего ребёнка на протяжении нескольких лет, что идёт судебный процесс, не даёт бывшему супругу видеться с дочерью.

Жест, когда четыре пальца сгибаются и разгибаются, а большой при этом согнут, считается международным сигналом с просьбой о помощи и распространился во время пандемии коронавируса. Впервые его представил Канадский женский фонд в апреле 2020 года в качестве способа сообщить о семейном насилии.