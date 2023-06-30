Молдавия, 30 июня, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Правительство Молдавии сообщило подробности вооружённого инцидента в аэропорту Кишинёва, в результате которого погибли два человека. В заявлении властей республики 30 июня указано, что стрелял иностранец, которому отказали во въезде в страну, из пистолета, выхваченного у полицейского.

zdg. md Аэропорт Молдовы.

«Во время его сопровождения в стерильную зону для возврата, он схватил пистолет пограничного полицейского и смертельно ранил двух человек», ― говорится в сообщении правительства в Telegram-канале.

Отмечается, что нападавшего нейтрализовали. Сотрудники спецназа надели на него наручники и увели.

Президент республики Майя Санду передала соболезнования родным и близким погибших. Она подчеркнула, что все ответственные службы мобилизованы на всей территории республики.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июня иностранец, которого не пустили в республику, открыл стрельбу в международном аэропорту Кишинёва. Погибли два человека, один из которых пограничник. Второй, по данным СМИ, гражданский.

По данным местных СМИ, стрелявший забаррикадировался в одном из помещений и якобы даже захватил заложников. Официально эти данные не подтверждались. На место прибыл спецназ, который пошёл на штурм. Бойцам полицейской бригады особого назначения «Молния» удалось нейтрализовать агрессора. Мужчина получил ранения, ему оказали медицинскую помощь.

Во время инцидента всех пассажиров эвакуировали из аэропорта. Отмечается, что подозреваемый мог прибыть рейсом из Турции.

Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по статье «Террористический акт, совершённый с убийством нескольких человек».