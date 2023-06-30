Лукашенко определил центры принятия решений недружественных стран
Лукашенко заявил, что утвердил центры принятия решений недружественных стран «на военных картах»
Минск, 30 июня, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня заявил, что определил и утвердил центры принятия решений недружественных стран «на военных картах».
«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — сказал белорусский лидер на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.
Ранее ИА Регнум привело слова Лукашенко о том, что Белоруссию и весь регион снова пытаются дезориентировать. Как заявил президент Белоруссии, предпринимаются попытки раскачать ситуацию и установить новые правила, при которых не будет «ни наших стран, ни народов». Лукашенко убеждён, что если бы в России и Белоруссии началась смута, то коллективный Запад незамедлительно воспользовался бы ей. Президент Белоруссии подчеркнул, что если Россия «рухнет», то «мы останемся под обломками, все погибнем».
В Госдуме согласились с прогнозами Лукашенко о рисках глобального конфликта. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что белорусский лидер прав в том, что угроза нового глобального конфликта ещё никогда не была так близка, как сейчас. В беседе с корреспондентом ИА Регнум 27 июня, он констатировал развитие глобального кризиса, аналогов которому сложно найти. Хотя в истории бывали разные эпизоды, но их сложно сравнить с тем, что происходит сегодня, если учитывать уровень современной вооружённой оснащённости.