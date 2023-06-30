Минск, 30 июня, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 июня заявил, что определил и утвердил центры принятия решений недружественных стран «на военных картах».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они чётко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — сказал белорусский лидер на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики.

Ранее ИА Регнум привело слова Лукашенко о том, что Белоруссию и весь регион снова пытаются дезориентировать. Как заявил президент Белоруссии, предпринимаются попытки раскачать ситуацию и установить новые правила, при которых не будет «ни наших стран, ни народов». Лукашенко убеждён, что если бы в России и Белоруссии началась смута, то коллективный Запад незамедлительно воспользовался бы ей. Президент Белоруссии подчеркнул, что если Россия «рухнет», то «мы останемся под обломками, все погибнем».

В Госдуме согласились с прогнозами Лукашенко о рисках глобального конфликта. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев заявил, что белорусский лидер прав в том, что угроза нового глобального конфликта ещё никогда не была так близка, как сейчас. В беседе с корреспондентом ИА Регнум 27 июня, он констатировал развитие глобального кризиса, аналогов которому сложно найти. Хотя в истории бывали разные эпизоды, но их сложно сравнить с тем, что происходит сегодня, если учитывать уровень современной вооружённой оснащённости.