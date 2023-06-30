Москва, 30 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Роскомнадзор заблокировал доступ к изданиям РИА ФАН, «Политика Сегодня», «Экономика сегодня», «Невские новости» и «Народные новости». Все эти СМИ связаны с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным. Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

При этом причины ограничения доступа к ресурсам не указаны.

При попытке зайти на сайт РИА ФАН и другие связанные с Пригожиным ресурсы появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Также на территории России недоступен сайт медиагруппы «Патриот», которая объединяет все подконтрольные Евгению Пригожину издания.

Как сообщало ИА Регнум, бизнесмен Евгений Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот». По его словам, после роспуска медиахолдинга перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Причины ограничения доступа к ресурсам не указаны.

Сотрудникам уже объявили об увольнении всего штата.

Днём ранее анонимные Telegram-каналы сообщили о возможной продаже медиаактивов Пригожина. Однако официальной либо подтвержденной информации как от продавца, так и от возможных покупателей не поступало.