Москва, 30 июня, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал заявления в странах Запада о последних событиях в России. Свою позицию он изложил 30 июня в посте в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Похоже, они забыли, наблюдатели хреновы, что ещё совсем недавно мы любовались коллапсом всей политической машины США и захватом Капитолия», — написал Медведев.

Глава Совбеза добавил, что гражданам США вскоре предстоит выбирать, кто станет президентом страны — «старик с острой деменцией» или «великовозрастный плейбой». Медведев также напомнил, что во Франции не утихают беспорядки.

«С не меньшим интересом также смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнёрами», — заявил он.

Медведев отметил миграционную политику, которую проводит ЕС и заявил, что Европа ранее была просвещённой.

В заключение, замглавы Совбеза заявил, что на Западе не с кем вести дела и процитировал писателя Николая Гоголя.

«Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня 2023 года, когда была попытка мятежа бизнесмена Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер», в Госдепе США сообщили, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил по телефону с министрами иностранных дел стран G7 и главой внешнеполитической службы ЕС Жозепом Боррелем ситуацию в России. 27 июня Блинкен запретил своим сотрудникам комментировать эти события.

Глава МИД Сергей Лавров 30 июня заявил, что Москву не волнуют обеспокоенности, которые высказывают на Запада по поводу попытки мятежа. Он заявил, что Россия никому не обязана ничего объяснять по этому поводу.

Пригожин начал попытку мятежа в ночь на 24 июня. Часть «вагнеровцев» вошла в Ростов-на-Дону, остальные отправились колонной на Москву. Ситуацию удалось урегулировать, когда по поручению президента Владимира Путина с Пригожиным связался белорусский лидер Александр Лукашенко и смог убедить его отказаться от преступных намерений. Путин впоследствии заявил, что «вагнеровцы» могут на выбор уехать в Белоруссию, заключить контракт с Минобороны или вернуться к гражданской жизни в России.

В пригороде Парижа Нантере 28 июня после убийства полицейскими 17-летнего подростка начались массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Сотрудник полиции застрелил подростка, пытавшегося скрыться от правоохранителей на автомобиле. Позднее беспорядки перекинулись на другие окрестности столицы Франции. Из-за ситуации в стране президент Эммануэль Макрон был вынужден покинуть саммит Евросовета в Брюсселе.