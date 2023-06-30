Кишинёв, 30 июня, 2023, 18:28 — ИА Регнум. Мужчина, открывший стрельбу в международном аэропорту Кишинёва, задержан, сообщили в МВД республики.

Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Ранее пресс-служба подтвердила, что в результате инцидента погибли два человека.

Мужчина, по предварительным данным, прибывший рейсом из турецкой Антальи, открыл огонь в здании аэропорта после того, как ему отказали во въезде в республику.

После этого, как пишут местные СМИ, стрелявший забаррикадировался в одном из помещений и якобы даже захватил заложников. Официально эти данные не подтверждались. На место прибыл спецназ, который пошёл на штурм и задержал мужчину. В МВД Молдавии отметили, что в ходе операции злоумышленника ранили.