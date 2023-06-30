Махачкала, 30 июня, 2023, 18:26 — ИА Регнум. Общение с жителями города Дербента во время поездки президента России Владимира Путина в Дагестан не планировалось. Выйдя к народу, глава государства показал своё отношению к Дагестану и дагестанцам. Это был порыв души президента. Об этом 30 июня в ходе пресс-подхода заявил глава республики Сергей Меликов.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Дербента в ходе рабочей поездки в Дагестан

Он добавил, что российский лидер спустился на площадь, когда фонтан заиграл лезгинку.

«Наверно, это состояние его души, это его отношение к Дагестану и дагестанцам. Он сам подошёл к людям без каких-либо ограничений, кроме ограничений по времени, потому что уже поздно было», ― рассказал Меликов.

По его словам, эмоции, возникшие у людей, с которые пообщался Путин, и у тех, кто его сопровождал, были просто непередаваемые. Особенно эмоциональной была реакция детей, они восхищённо приветствовали российского лидера.

«Это действительно порыв души и это отношение к нашим согражданам», ― подчеркнул Меликов.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня во второй половине дня российский лидер находился в Дербенте, где посетил мечеть Джума и провёл совещание, посвящённое развитию внутреннего туризма в России. Кроме того, Путин, несмотря на действующий вокруг него особый санитарно-эпидемиологический режим, вышел пообщаться к людям в Дербенте.

Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое решение глава государства принял самостоятельно. По его словам, это была «абсолютно поразительная демонстрация» поддержки и радости людей.

Школьнице из Дагестана Фатиме Тагировой удалось сфотографироваться с главой государства. Но пообщаться у них не получилось, так как президенту нужно было уезжать. Она призналась, что хочет встретиться с ним снова. Фатима добавила, что хочет подражать президенту.

Ещё одной девочке повезло меньше. Девочка по имени Райсат разрыдалась из-за того, что не могла увидеть Путина. Её родители рассказали, что школьница проплакала полвечера и успокоилась только когда уснула.