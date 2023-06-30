Москва, 30 июня, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Бизнесмен Евгений Пригожин распустил медиахолдинг «Патриот». Об этом 30 июня сообщил источник в компании.

Елена Копылова/РИА Новости Евгений Пригожин

По его словам, после роспуска медиахолдинга перестанут работать такие издания, как РИА ФАН, «Народные новости», «Экономика сегодня», «Политика страны» и другие. Причины ограничения доступа к ресурсам не указаны, сообщил NEWS.ru.

Сотрудникам уже объявили об увольнении всего штата.

Днём ранее анонимные Telegram-каналы сообщили о возможной продаже медиаактивов Пригожина. Однако официальной либо подтвержденной информации как от продавца, так и от возможных покупателей не поступало.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным предприняли попытку организовать в России вооружённый переворот. Президент страны Владимир Путин назвал действия ЧВК попыткой мятежа.

Белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером переговорил с Пригожиным, в результате достигли договорённостей о мирном разрешения ситуации. Колонна «Вагнера» остановилась, а другие бойцы ЧВК покинули Ростов-на-Дону.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин отказался подписывать контракт с Минобороны, после чего ему сообщили, что эта структура не будет участвовать в СВО.