Москва, 30 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Органы опеки 30 июня поставили на контроль семью девочки, которая показала в эфире Первого канала международный жест о помощи при домашнем насилии.

Кадр из видео Семью девочки, показавшей на ТВ жест о домашнем насилии, взяли на контроль

Отец младшей сестры девочки Карен Тунян несколько лет судится с бывшей супругой, которая не позволяет ему видеться с дочерью. Мужчина рассказал, что подозревает что-то неладное.

«Мое субъективное мнение, что дети нуждаются в помощи. В моем распоряжении есть ряд документов, которые подтверждают, что мать ребенка ведёт себя агрессивно с детьми», — процитировали мужчину «Известия».

Тунян заявил, что местные власти никак не отреагировали на его заявления, поэтому он обратился на телевидение.

Ранее в этот же день вышел сюжет программы «Мужское и женское», посвящённый разводу Туняна, который оспаривает право бывшей супруги на опеку над младшей девочкой. Сёстер показали в их комнате, сидящими на кровати. Старшая обнимала младшую. В момент, когда она рассказывала, как сильно любит мать и сестру, старшая девочка несколько раз обхватила большой палец правой руки остальными. Жест ребёнок показал дважды.

Это может быть сигналом о помощи. Жест, когда четыре пальца сгибаются и разгибаются, а большой при этом согнут, считается международным сигналом и распространился во время пандемии коронавируса. Впервые его представил Канадский женский фонд в апреле 2020 года. Его одобрили многочисленные новостные организации как способ обеспечения своевременного решения проблемы с насилием.

Ранее, как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге по обвинению в убийстве шестилетнего ребёнка арестовали его опекуна. Женщину также обвиняют в насилии и мошенничестве. Под её опекой находится ещё двое детей, она также мать троих родных детей. Свою вину она не признала и утверждает, что мальчик погиб в результате несчастного случая. Хотя она заявила о его пропаже четыре дня назад, доказано, что он умер несколько месяцев назад.