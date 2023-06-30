Москва, 30 июня, 2023, 17:51 — ИА Регнум. Правительство России приняло постановление о повышении размера денежного довольствия военнослужащих Минобороны и ряда других силовых ведомств более чем на 10,5% с 1 октября 2023 года. Документ 30 июня опубликовали на портале правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Военнослужащие

«Повысить с 1 октября 2023 года в 1,105 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту», — говорится в постановлении.

Повышение коснётся как военнослужащих срочной службы, так и тех, кто заключил контракт с Минобороны. Также оклады повысят тем, кто проходит службу в Росгвардии, структурах МВД, уголовно-исполнительной системе, органах принудительного исполнения, пожарной службе, таможне. Кроме того, повышение окладов распространяется на руководителей органов федеральной фельдъегерской связи.

Пенсии уволившимся из органов по контролю за оборотом наркотиков структур МВД повысят также в 1,105 раза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в течение 2022 года денежное довольствие военнослужащих и зарплата гражданского персонала российской армии выросли на 4%. Военные пенсии выросли за это время на 19,5%.

В мае 2023 года Минобороны опубликовало данные о размерах денежного довольствия контрактников, находящихся в зоне специальной военной операции. В зависимости от звания, должности и выслуги лет военнослужащие получают от 204 тысяч рублей в месяц.