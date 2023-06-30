Нью-Дели, 30 июня, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили по телефону ситуацию в свете событий, связанных в попыткой вооружённого мятежа, сообщили 30 августа в индийском МИД.

Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди

«Президент Путин проинформировал премьер-министра о последних событиях в России», — сообщили в министерстве.

Также участники переговоров обсудили двустороннее сотрудничество России и Индии, отметив его прогресс. Путин и Моди обменялись мнениями по региональным и геополитическим вопросам.

Ещё одной темой беседы стала Украина. Моди призвал к диалогу и дипломатии.

Путин и его индийский коллега договорились, оставаясь на связи, продолжать прилагать усилия по укреплению «особо привилегированного стратегического партнёрства между двумя странами».

30 июня пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры Путина и Моди состоялись по инициативе Нью-Дели. Участники беседы отметили успех в реализации крупных совместных проектов в различных сферах.

Как сообщало ИА Регнум, по поводу событий 24 июня Моди выразил, как отметили в Кремле, понимание и поддержку решительных действий руководства России по защите законности и порядка, обеспечению стабильности в стране и безопасности её граждан.

Также они обсудили тему Украины: Путин изложил индийскому премьер-министру оценку Москвы в отношении положения дел в зоне СВО. Он указал на то, что руководство Украины категорически отказывается от политико-дипломатических шагов по урегулированию ситуации.

Попытку вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» под руководством Евгения Пригожина предприняла 24 июня. После видеообращения Путина, в котором он назвал случившееся попыткой мятежа, появилось заявление пресс-службы президент Белоруссии Александра Лукашенко.

Лукашенко, согласовав предварительно свои действия с российским руководством, провёл телефонные переговоры с Пригожиным.

По итогам переговоров глава ЧВК согласился на деэскалацию: движение вагнеровцев по территории России из Ростова-на-Дону в Москву прекратилось.