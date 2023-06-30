Вашингтон, 30 июня, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Американский актёр, режиссёр и сценарист Алан Аркин, являющийся обладателем кинопремий «Золотой глобус» (1967), «Оскар» (2007) и BAFTA (2007), умер на 90-м году жизни. Об этом 30 июня сообщил журнал Рeople.

Cover Images/Global Look Press Американский актёр, режиссёр и сценарист Алан Аркин

Уточняется, что сыновья актёра — Адам, Мэтью и Энтони, подтвердили изданию смерть актёра.

«Любящий муж, отец, дедушка и прадедушка — его обожали, и его будет очень не хватать», — говорится в заявлении семьи Аркина.

Алан Аркин родился 26 марта 1934 года в Нью-Йорке. В начале 1960-х годов с успехом дебютировал на Бродвее, также затем более 50 лет снимался в кино. Он сыграл роли в таких фильмах, как «Уловка 22» (1970), «Эдвард Руки-ножницы» (1990), «Марли и я» (2008), «Арго» (2012) и многих других.

Также актёра четыре раза номинировали на премию американской киноакадемии «Оскар». Статуэтку он получил за роль второго плана в фильме «Маленькая мисс Счастье» (2007).