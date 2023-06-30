Москва, 30 июня, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин поручил правительству при участии общественной организации «Деловая Россия» разработать предложения об изменении мер валютного регулирования с учётом внешнеполитической ситуации. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Представить предложения об изменении подходов к осуществлению валютного регулирования и валютного контроля с учетом изменившихся внешнеполитических и внешнеэкономических условий», — говорится в перечне поручений.

Также Путин поручил рассмотреть возможность внедрения для отдельных видов юридических лиц, закупающих товары, услуги и работы, возможности предоставления услуг по отсрочке платежа (факторинга). Срок доклада по этому поручению — 1 августа этого года.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня 2023 года крупнейшие российские банки значительно подняли курс покупки иностранной валюты. Максимальные показатели были у Росбанка и составили 105 рублей за доллар и 115 рублей за евро. При этом официальные курсы, которые действовали в этот день, — 84,7 рубля за доллар и 92,3 рубля за евро. Во второй половине того же дня показатели начали снижаться.

26 июня курс доллара на Московской бирже впервые с марта 2022 года превысил отметку 86,5 рубля. Профессор школы финансов факультета экономических наук ВШЭ Александр Абрамов в беседе с ИА Регнум заявил, это произошло из-за нервной реакции, вызванной действиями банков 24 июня. По прогнозу эксперта, вскоре ситуация должна успокоиться, а курс доллара вернётся к отметке в районе 82 — 83 рубля.