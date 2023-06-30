Брюссель, 30 июня, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Лидеры стран — участниц Европейского союза обсудили на саммите в Брюсселе наращивание производства боеприпасов в Европе. Об этом 30 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал глава немецкого правительства, европейские лидеры обсудили усиление роли континента в НАТО.

«Для меня ясно, что мы должны расширить в Европе наши оборонные мощности, повысить производительность нашей оборонной промышленности. Это касается особенно производства боеприпасов», — сказал он.

Шольц указал, что для Киева поставки боеприпасов имеют «экзистенциальное значение», и добавил, что ЕС продолжит помогать Украине и в других сферах.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что страны коллективного Запада, включая ФРГ, не могут обеспечить необходимые объёмы поставок снарядов и других боеприпасов Украине. Он отметил, что европейская военная промышленность не станет запускать дополнительные линии без чётких гарантий приёмки, так как в случае завершения конфликта объём заказов резко снизится.

До этого главы МИД стран — участниц ЕС не смогли согласовать поставку Киеву нового транша оружия на сумму €500 млн. При этом ЕС, по словам главы евродипломатии Жозепа Борреля, принял решение в два раза увеличить поставки вооружений Киеву.