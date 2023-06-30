Москва, 30 июня, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 30 июня поручил правительству упростить въезд в Россию иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«Поручается провести анализ миграционного законодательства для выявления барьеров, возникающих при въезде, пребывании и труде в России иностранными инвесторами и высококвалифицированными специалистами», — говорится в опубликованном Кремлём перечне поручений российского лидера.

Планируется, что для этого правительство внесёт в законодательство поправки, упрощающие иностранцам процессы выдачи виз и получения разрешений на работу. Поручение дано по итогам майской встречи президента с членами общественной организации «Деловая Россия».

Во время неё глава государства заявил, что обсуждал упрощение визового режима и отмену виз с главой МИД России Сергеем Лавровым. Так президент прокомментировал слова одного из участников встречи, предложившего ввести для иностранных инвесторов трёхлетние многократные визы. Путин уточнил, что он на стороне бизнеса, и определённые послабления возможны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правительство работает над мерами по отмене ограничений на выплату дивидендов иностранным инвесторам, пришедшим в Россию после введения санкций. Для них было бы справедливо снять ограничения в том числе и на вывод инвестиций, заявил 29 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов во время совещания с президентом.