Париж, 30 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки вернутся в состав ЮНЕСКО. Соответствующую резолюцию 30 июня большинством голосов приняли участники внеочередной сессии Генеральной конференции организации ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

В голосовании приняли участие 142 страны, сообщил ТАСС. В пользу предложенного проекта резолюции высказались 132 делегации, ещё десять стран выступили против, а 15 — воздержались.

При этом отмечается, что для принятия документа необходимо было получить большинство в 95 голосов. Таким образом, проект резолюции утвердили.

Решено, что США вернутся в организацию на условиях постепенного погашения долга. Как указано в документе, Вашингтон ранее не заплатил взносы из-за не зависящих от него обстоятельств.

Если возвращение США в состав организации удастся оформить до 31 июля, их делегация сможет принимать участие во всех голосованиях до 43-й сессии Генконференции ЮНЕСКО и избираться в Исполнительный совет.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября 2017 года Госдепартамент США уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении страны выйти из организации и намерении создать постоянную миссию наблюдателей. Начальник пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт тогда объяснила этот шаг ростом задолженностей в организации, необходимостью реформ и «антиизраильской предвзятостью» ЮНЕСКО. 31 декабря 2018 года Вашингтон прекратил своё членство в организации.

В марте 2023 года американские власти заявили о планах вернуть страну в ЮНЕСКО. 11 июня портал Axios распространил информацию о том, что США уведомили организацию о решении восстановить членство.

ЮНЕСКО создали в ноябре 1945 года. Организация занимается вопросами образования, науки и культуры, в том числе объектами, входящими в список Всемирного наследия.