Москва, 30 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Девочка — участница программы «Мужское и женское» на Первом канале — во время съёмок два раза сделала жест, который может означать просьбу о помощи.

Кадр из видео

Репортаж посвящён ситуации с разводом семейной пары с двумя дочками, младшей — четыре года. Отец оспаривает право бывшей жены на опеку над младшим ребёнком.

Сёстры стали героинями репортажа: они сидят на кровати: старшая обнимает младшую. Рассказывая, как она сильно любит мать и сестру, старшая девочка прижала к ладони большой палец и согнула остальные. Жест ребёнок повторил дважды.

Жест, когда человек сгибает и разгибает четыре пальца, а большой при этом согнут, считается международным сигналом о помощи.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816698" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Девочка показала сигнал о помощи в эфире программы «Мужское и женское»

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге арестовали женщину по обвинению в убийстве шестилетнего ребёнка, над которым она оформила опеку. Женщину обвиняют также в насилии и в мошенничестве.

Обвиняемая, под опекой которой находится ещё двое детей, она же мать троих детей (родных), не признаёт вины и утверждает, что мальчик погиб в результате несчастного случая. Хотя она заявила о его пропаже четыре дня назад, доказано, что его нет в живых уже несколько месяцев.