Москва, 30 июня, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 30 июня сообщило ТАСС.

admoblkaluga.ru Андрей Моторко

По этому уголовному делу проходит также начальник НИО-3 «Автоматики» Александр Нестеров, которого также задержали. Следственный комитет попросил суд арестовать обоих фигурантов.

Дело против задержанных возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение». Максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года Минпромторг подал иск к концерну «Автоматика» о взыскании более 56 млн рублей за ненадлежащее исполнение договорных обязательств. В ведомстве не сообщили суть претензий.

Кроме того, в декабре 2022 года крупные финансовые претензии к концерну выдвинули также и Минобороны, ООО «Военно-промышленная компания» и Центризбирком. Согласно открытым данным, «Автоматика» выступала участником свыше 200 госконтрактов.