Кейптаун, 30 июня, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время речи на английском языке в ЮАР перепутала слова «маяк» (beacon) и «бекон» (bacon). Об этом 30 июня сообщила газета Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире», — сказала глава немецкого МИД в ходе своего выступления.

Пользователи соцсети Twitter не оставили без внимания такую оговорку и высмеяли Бербок.

«Бекон надежды! Что же, хрю!» — пошутил один из читателей.

«Только что заказала в «Макдональдс» бекон надежды», — поддержала его другой пользователей.

«Маяк не может быть беконом. Хотя какая разница?» — сыронизировал третий читатель.

«Всё, что ей надо, это правильно прочитать текст. Мы что, о многом просим?» — посетовал ещё один комментирующий.

Читатели заключили, что такая оговорка свидетельствует о том, что глава МИД Германии не сама пишет свои речи.

Как отметило издание, президент ЮАР Сирил Рамафоса вначале не хотел встречаться с Бербок, потому что южноафриканская сторона считает, что у неё нет достаточного количества опыта.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая президент США Джо Байден на встрече в Токио назвал премьер-министра Японии Фумио Кисиду президентом страны. При этом переводчица японского общественного телевидения не стала переводить эту фразу. В Японии не существует поста президента страны.

До этого Байден оговорился, не сумев выговорить фамилию члена палаты представителей Конгресса Эрла Блюменауэра. После этого он разрешил Блюменауэру звать его Джо Биден.