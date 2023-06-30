Кировск, Мурманская область, 30 июня, 2023, 16:34 — ИА Регнум. В Мурманской области на Кировском руднике горно-обогатительного комбината группы «ФосАгро» была добыта и отгружена 900-миллионная тонна апатит-нефелиновой руды. Рудник входит в тройку крупнейших в мире, протяженность его подземных дорог превышает 300 км.

Иван Шилов ИА REGNUM Фосагро

«Кировский рудник — флагман не только нашего комбината, но и горнодобывающей промышленности России в целом, — отметил директор Кировского филиала АО «Апатит» Андрей Абрашитов. — Мы постоянно ведем работу над совершенствованием производственных мощностей, внедряем здесь самые передовые технологии, делаем все возможное для того, чтобы персонал в своем профессиональном развитии шагал в ногу со временем. Очередная, юбилейная 900-милионная тонна руды, добытая крупнейшим и старейшим нашим рудником, — яркое свидетельство того, что мы идем по верному пути».

Первая руда на Кировском руднике была добыта в октябре 1929 года. В масштабе горно-обогатительного комбината рудник остается пионером в реализации инвестиционных проектов по развитию рудно-сырьевой базы. Благодаря им рудник динамично наращивает свою производительность. К примеру, для добычи 100 млн тонн перед 800-милионной отметкой потребовалось семь лет — с 2012 по 2019 год. На очередные 100 млн тонн ушло почти вдвое меньше времени — всего четыре года. В 2018 году здесь был внедрен не имеющий в России аналогов проект дистанционного управления бурением глубоких скважин в подземном руднике, в результате три оператора, находясь на поверхности, управляют 15 подземными буровыми установками.

Сегодня на Кировском руднике реализуется масштабный проект строительства горизонта +10 метров. Как сообщает пресс-служба ФосАгро, работы начались в 2015 году, а в феврале 2022 года успешно запущен в эксплуатацию первый пусковой комплекс горизонта + 10 метров — Кировское крыло. Следующим этапом станет ввод второго пускового комплекса — Юкспорского крыла, старт его промышленной эксплуатации запланирован на октябрь 2023 года.

«Развитие рудно-сырьевой базы Кировского филиала АО «Апатит» — это не только вклад в формирование надежного фундамента будущего нашей компании, но и якорные инвестиции в экономику Мурманской области и в обеспечение продовольственной безопасности страны, — заявил генеральный директор компании «ФосАгро» Михаил Рыбников. — Ежегодно мы направляем на развитие нашего горно-обогатительного флагмана более трети всего инвестиционного бюджета компании, который в этом году составляет рекордные 67 млрд рублей».