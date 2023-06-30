Москва, 30 июня, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Западная техника была тем козырем, на который уповало руководство ВСУ, начиная своё контрнаступление, но за последнее время этот козырь сильно подгорел, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Александр Бородай («Единая Россия»). Об этом он заявил 30 июня корреспонденту ИА Регнум, объясняя, верить ли изданию The Wall Street Journal, сообщившему о том, что ВСУ перешли к точечным атакам российских позиции и перестали использовать западную технику для их штурма.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

По словам Бородая, этим сведениям можно верить, пусть и не в полной мере. Западной техники сожжено много, а это как раз и был тот козырь, на который уповало руководство ВСУ. За последнее время этот козырь сильно подгорел, а значит, подгорела и репутация западных вооружённых сил и оружейных компаний. Считалось, что это — главное, что поможет сокрушить Вооружённые силы Российской Федерации. Ситуация преподносилась так, будто российская армия располагает «устаревшим вооружением» ещё советского периода и не может ничего противопоставить современным танкам, САУ и так далее.

«Но оказалось, что противопоставить есть что. И очень даже многое», — констатировал Бородай.

Вместе с тем, по его мнению, нельзя сказать, что ВСУ перешли к точечным ударам. Он заявил, что «накаты пока ещё идут» и массированного удара всеми своими резервами они пока не нанесли. Поэтому ВС РФ ещё может столкнуться с таким натиском.

«Пока в ход шли крупные группы противника — ротные тактические группы, батальонные тактические группы. На отдельных участках (причём достаточно узких — буквально 100 км) привлекалось большое количество единиц бронетехники (до 100 единиц). Но все эти усилия не принесли существенного успеха», — объяснил парламентарий.

Причин такого положения дел несколько. Одной из них стала дезорганизация управления, которая, возможно, наступила в связи с исчезновением главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Факт в том, что руки Залужного не чувствуется. А украинский человеческий ресурс практически исчерпан и демотивирован», — сказал Бородай.

Он напомнил, что украинский ресурс держался на «бреднях и немедленной перемоге», которая вот-вот грянет. Но сейчас уже наступает июль, а никакой перемоги не видно, эта атмосфера рассеивается, а вот гробы в сторону подконтрольных Киеву территорий «идут с устрашающей скоростью».

Однако, поскольку финансовых ресурсов, выданных Западом хватает, Киев пытается массово использовать наёмников из самых разных стран.

«Сейчас, например, замечается много наёмников из Юго-Восточной Азии. Ими пытаются заткнуть дыры. Но наёмники — это люди, которые хотят получать деньги за своё участие в боевых действиях, а не умирать за кого-то. Это атомизированные человеческие единицы, которые просто зарабатывают, и крепости духа у них нет», — сказал Бородай.

Одним словом, проблемы у ВСУ достаточно существенные, но Бородай призвал не думать, что эти проблемы помешают им в какой-то момент бросить в ход весь свой оставшийся потенциал в едином кулаке.

«Поэтому праздновать победу над контрнаступом рано», — уверен депутат.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Александра Михайлова, руководителя Бюро военно-политического анализа, ВСУ исчерпали все запасы советской военной техники и теперь могут полагаться исключительно на то, что поступает на Украину с Запада. Он подчеркнул, что у Украины не осталось базы для того, чтобы восстанавливать советскую технику.

В то же время на Западе признают, что ошибочно полагали Вооружённые силы (ВС) России недееспособными. В этом им пришлось убедиться, увидев, как успешно гибнет западная техника под огнём российских солдат. Эксперты отмечают эффективность вертолётов Ка-52, которые начали охотиться на украинскую бронетехнику.