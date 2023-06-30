Москва, 30 июня, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Солдатам Вооружённых сил Украины (ВСУ), обучавшимся в странах НАТО ― Латвии и Словении, внушали, что чем больше русских они уничтожат, тем краше будет для Украины. Видео с признаниями пленных бойцов украинской армии опубликовало Министерство обороны.

Кадр из видео Пленный боец ВСУ Роман Новожилов

«К нам приходили психологи, с нами говорили, что русский народ надо ненавидеть и уничтожать», ― рассказал пленный боец ВСУ Роман Новожилов.

Он добавил, что украинским военным давали «неадекватные» препараты, чтобы адреналин был с русскими воевать. Он уверен, что это были какие-то наркотики, после них голова не соображала и всё было как в тумане.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816688" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пленный боец ВСУ рассказал о подготовке к «уничтожению русских»

Эти заявления подтвердил и другой военнопленный Руслан Москаль, проходивший обучение в Словении. Он также рассказал, что психологи НАТО вели пропаганду, что русские плохие и необходимо их уничтожать. Он также подтвердил, что им давали препараты, после которых они становились злыми и агрессивными.

Как сообщало ИА Регнум, ранее попавший в плен военнослужащий ВСУ признался, что в Германии украинских солдат психологически готовили убивать русских, внушая ненависть к русскому народу, их также убеждали в слабости Вооружённых сил России и быстрой победе Украины. Западные психологи также призывали нарушать международные гуманитарные правила ведения войны.

Пленный отметил, что остальная же подготовка была не на должном уровне, в первых же боях он сдался в плен, чтобы его не ликвидировали.

Помощник главы Чечни, командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что солдаты ВСУ идут в наступление под действием боевой химии, которую Запад испытывает на них, чтобы сделать суперсолдат.

В беседе с ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Глазунов отметил, что украинские солдаты будут оказывать пассивное сопротивление на поле боя и саботировать лёгкие ранения, потому что они осознают мощь российских сил и не хотят становиться пушечным мясом.