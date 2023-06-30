Москва, 30 июня, 2023, 19:03 — ИА Регнум. ВСУ исчерпали все запасы советской военной техники и теперь могут полагаться исключительно на то, что поступает на Украину с Запада, считает Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Об этом заявил 30 июня корреспонденту ИА Регнум, критически оценивая сообщение издания the Wall Street Journal о том, что ВСУ прекратили штурмовать российские позиции с помощью западной техники и крупных пехотных объединений и перешли к нанесению точечных ударов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Михайлов заявил, что большего доверия заслуживает информация, поступающая от российских военных.

«Изучая заявления российского Минобороны мы видим, что буквально только сегодня наши бойцы уничтожили немецкую САУ Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) и несколько гаубиц и ряд единиц тяжелой техники западного производства. Вчера были уничтожены две американские станции контрбатарейной борьбы. Даже исходя из тех подтверждённых данных, которые даёт наша группировка, становится ясно, что в ежедневном режиме уничтожается именно западная техника», — сказал Михайлов.

Он напомнил, что в первые шесть-семь месяцев планомерно уничтожались запасы ещё советских вооружений Украины (танки, САУ, авиация и системы ПВО). Сейчас видно, что речь уже в основном идёт о технике западного производства.

«Признаков того, что они перестают подкатывать свою технику на передовую, нет, — сказал Михайлов. — И больше воевать нечем. Своего ничего нет. Осталось только привозное».

Кроме того, он заметил, что у Украины не осталось базы для того, чтобы восстанавливать советскую технику. А что касается западной техники, то на территории Польши развернуты ремонтные предприятия, куда её откатывают и где западные специалисты восстанавливают её.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по версии WSJ, ВСУ отказались бросать западную технику и крупные пехотные соединения на российские позиции, так как столкнулись с жёстким сопротивлением ВС РФ. Более того, войска противника не смогли даже приблизиться к российским оборонительным сооружениям.

Также есть данные, что в ходе попыток наступления украинская армия «была шокирована» масштабом подготовки Вооружённых сил РФ. Российская армия подготовила на линии фронта как минимум три оборонительных рубежа, представляющие собой вырытые тракторами и укреплённые бетоном окопы. Кроме того, построены укрытия для танков и остальной бронетехники.