Москва, 30 июня, 2023, 16:07 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про ограбление кота, фестиваль динозавров, выпавшего из окна автобуса пассажира и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Фото телеграм-канала «Нижний Новгород БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» Скульптуры гусей защитили при ремонте в Арзамасе

Центральный федеральный округ

В Москве мужчина забрался в бокс для ненужных вещей, застрял и просидел там два дня, дожидаясь спасателей. «Агентство Москва» передает, что мужчина «спонтанно» решил залезть в ящик, а звать помощь «постеснялся».

Тем временем житель Подмосковья заблудился после сеанса медитации в лесу. Он так увлекся процессом, что не смог самостоятельно найти дорогу обратно к железной дороге. «Говорит и показывает Москва» пишет, что у мужчины диагностировали серьезное истощение и переохлаждение. Оказалось, что до похода в лес он пять дней ничего не ел, да и его одежда совсем не подходила для таких долгих прогулок.

«Калужский мечтатель» рассказывает, что у стен Оптиной пустыни поставят памятник Достоевскому. Почему? Потому что поездка сюда считается важной вехой в биографии писателя. Один из старцев, с которым он говорил, стал прообразом старца Зосимы из «Братьев Карамазовых».

Северо-Западный федеральный округ

В центре Санкт-Петербурга, на Малой Садовой улице ограбили кота. Речь идет про скульптуру над Елисеевским магазином, которой туристы бросают монеты. Непонятно, кого считать потерпевшей стороной: имеет ли право на брошенные деньги исключительно владелец памятника, и как оценивать действия ловкого «грабителя»? «Возможно, какой-нибудь преподаватель юридических дисциплин мог бы на основании этой истории придумать задачку для своих студентов», — пишет «Ночной губернатор».

В Выборге совершил прыжок с моста экстремал, которому прикрепили трос к крюкам… в ягодицах и на спине. История не для слабонервных. «У Петра за пазухой рассказывает, что сейчас молодой человек восстанавливается после прыжка и уже думает, как прыгнуть с парашютом.

В Ленобласти дачники хоронили кота и неожиданно выкопали сразу три мины времен Великой Отечественной войны. На место вызвали саперов, которые все обезвредили. «Здорово, когда хозяева любят домашних питомцев — это способствует повышению безопасности наших лесов», — шутит «Страновед».

По словам «Деда Помора», необычная история с пожаром случилась в Северодвинске. Из-за небольшого задымления жители коммуналки вызвали пожарных. Те вскрыли комнаты и увидели целую плантацию марихуаны. Так случайно пресекли «ботанические» эксперименты 35-летнего местного жителя.

Приволжский федеральный округ

«Нижний Новгород без цензуры пишет, что жители Арзамаса с юмором подошли к безопасности статуй гусей, которые стоят рядом с реставрируемым зданием: надели им на головы строительные каски. Получилось и забавно, и экзотично.

В Уфе поставили мировой рекорд вполне экстравагантного характера: провели самый большой хоровод в национальных костюмах. «Башкирский домовой» сообщает, что в хороводе участвовало 2834 человека не только из Башкирии, но и из других регионов России, а также из Белоруссии.

Южный федеральный округ

В Ростове-на-Дону случайно подключили ливневый слив к канализации. В результате, передает «Ростов сегодня», во время дождей унитазы поистине фонтанируют.

Во дворе краеведческого музея в Шахтах поставили статую Ленина, которую привезли с местной площади, причем завернутую в черные полиэтиленовые мешки. Don Mash иронизирует, что Ильич одет по погоде.

Северо-Кавказский федеральный округ

Суровая разборка произошла в Дагестане, где двое мужчин не поделили дом. Один был уверен, что дом принадлежит ему, хотя он уже два года, в том числе по решению суда, принадлежит другому человеку. Прежний житель с этим не согласился, не вытерпел и на экскаваторе протаранил дом, пишет «Лайф Дагестан».

Уральский федеральный округ

Печальная свадебная история случилась в Сургуте, где тамада за день до свадьбы ушла в запой. У молодых был шок, им пришлось искать новую ведущую. Причем прежняя отказалась вернуть им деньги, удивляется »ЧП ХМАО Югра.

Сибирский федеральный округ

Жительница Красноярка отсудила у магазина девять тысяч рублей за колготки. Интересно, что колготки стоили всего 160 рублей и были куплены два года назад. Они не подошли, обменять их магазин отказался, в итоге теперь выплатит компенсацию, которая превышает стоимость колготок примерно в 55 раз, подсчитал «Проспект мира».

В деревне Шестаково в Кемеровской области в очередной раз прошел фестиваль, посвященный местным динозаврам. «Кузнецкое кайло» пишет, что на празднование собралось 60 тысяч гостей — вдвое больше, чем в прошлом году. Им в том числе показывали гигантских радиоуправляемых роботов-динозавров и шоу пиротехнических дронов.

Дальневосточный федеральный округ

В Якутске из едущего автобуса через окно вывалился пассажир. Он отделался легкими ушибами и ссадинами. Yakutia. Info передает, что в транспортной компании уверены, что виноват сам пассажир, который выдавил стекло своим весом.

Музей городского быта появится в Магадане. Его построят на том месте, где стоял сгоревший восемь лет назад краеведческий музей. Новое здание музея опять будет деревянным. «Видимо, в таком помещении посетителям получится лучше передать быт колымчан. Главное — оставаться бдительными и на огнетушителях не экономить», — пишет «Смотровая вышка».

Дальний Восток оказался самый «многодетным» макрорегионом России. Он лидирует среди всех федеральных округов страны по росту числа многодетных семей. «Все чаще здесь рождаются четвертые и пятые дети. Ударники демографического труда», — радуется «Тридевятое царство».

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 6 июля.