Москва, 30 июня, 2023, 16:11 — ИА Регнум. Посла Колумбии в Москве Эктора Аренас Нейру пригласили в Министерство иностранных дел России после заявления Боготы о трёх пострадавших в Краматорске колумбийцах. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Владимир Астапкович/РИА Новости Посол Колумбии в России Эктор Аренас Нейра

«Тридцатого июня в МИД России был приглашён посол Колумбии в Москве Эктор Аренас Нейра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что послу дали пояснения после заявлений колумбийских властей о трёх пострадавших в Краматорске гражданах латиноамериканского государства.

«Обратили внимание посла на настоятельную необходимость рекомендовать колумбийским гражданам воздержаться от посещения территорий, находящихся в зоне ведения боевых действий», — указывается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады украинских войск являлся законной целью для удара российской армии, и уточняется, что на тот момент три колумбийца были в ресторане в этом же здании.

«По имеющейся информации, они были осведомлены о нахождении в непосредственной близости к линии огня в зоне СВО и связанных с этим рисках. Желаем колумбийским гражданам скорейшего восстановления и возвращения в безопасное место», — добавляется в сообщении.

Уточняется, что для российской стороны важна каждая жизнь, в связи с чем послу напомнили о тысячах мирных жителей с 2014 года в Донбассе, о размещении ВСУ оружия на гражданских объектах и использовании ими мирного населения в качестве живого щита, а также о диверсиях и терактах украинских военных на территории России.

«Выразили сожаление, что ни разу не видели реакции колумбийского руководства на эти события», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российские войска нанесли высокоточный удар по Краматорску, ликвидировав двух генералов ВСУ, до 50 украинских офицеров, а также до 20 иностранных наёмников и советников. Военный уточнил, что удар нанесли по месту временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Позднее президент Колумбии Густаво Петро заявил, что МИД страны должен направить ноту протеста Москве после удара российской армии по Краматорску, в результате чего получили ранения три гражданина страны.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала расследовать инцидент с колумбийцами в Краматорске. Она заявила, что это похоже на след украинских диверсантов, которые постоянно действуют под чужим флагом.