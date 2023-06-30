Москва, 30 июня, 2023, 15:47 — ИА Регнум. В хоккейном клубе «Балашиха», где свою карьеру начинал 20-летний Максим Сергеев, которого задержали в Польше по обвинению в шпионаже, рассказали, что знают о ситуации с их воспитанником.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тренер Максима в ХК «Балашиха» Василий Турковский рассказал, что хоккеист после выпуска выбрал свой путь. Максим не просил помощи в трудоустройстве в хоккейный клуб и после выпуска оборвал общение с тренерским и административным коллективом команды.

«Кто-то желает общаться после выпуска, кто-то нет. Максим выбрал свой путь — развиваться самостоятельно», — рассказал тренер.

По его словам, рассуждать об обвинениях спортсмена в шпионаже он не берётся.

Заведующий хоккейной секции ХК «Балашиха» Дмитрий Соловьёв рассказал ИА Регнум, почему Максим вообще перебрался в Польшу.

«Про ситуацию с Максимом знаю, но даже не знаю, что на это сказать. Последний раз он связывался со мной ещё три года назад. Он уже два года играет в Польше. Уехал он, потому что в Москве много хоккейных школ, но не так много команд. Поэтому ребята после выпуска ищут работу по всему миру. Российская школа хоккея сильная, вот и ребята из-за нехватки клубов ищут работу везде. Максим пригодился в Польше», — пояснил он.

Родители Максима отказались от комментариев.

Ранее стало известно, что в Польше по обвинению в шпионаже задержали 20-летнего хоккеиста местной команды «Заглембе» Максима Сергеева. Максим уже 14-й задержанный польскими спецслужбами на фоне тотальной «шпиономании». Сайт польского агентства внутренней безопасности сообщает, что все задержанные якобы идентифицированы как осуществляющие разведывательную деятельность против Польши.

Ранее ИА Регнум писал, что Посольство России в Варшаве будет выяснять все обстоятельств задержания российского хоккеиста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Москва выразила Варшаве протест и потребовала объяснений в связи с задержанием спортсмена.

Российская сторона многократно отмечала, что страны Запада на фоне прогрессирующей «шпиономании» по надуманным предлогам задерживают россиян и высылают дипломатов.