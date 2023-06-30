Москва, 30 июня, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Бывший концертмейстер оперной труппы Государственного академического Большого театра России Наталья Разсудова, работавшая в театре с 1978 по 2016 год, ушла из жизни в возрасте 84 лет. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГАБТ в Telegram-канале.

bolshoi.ru Наталья Разсудова

«На 85-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Разсудова, концертмейстер оперной труппы Большого театра (1978-2016)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что отпевание концертмейстера состоится 1 июля в храме Живоначальной Троицы (Патриаршее Подворье в усадьбе Свиблово, Лазоревый проезд, д. 15, стр. 3), а затем её кремируют на подмосковном Митинском кладбище.

Расзудова родилась 20 декабря 1938 года и в 1961 году окончила Московскую консерваторию. Концертмейстером ГАБТ она работала в период с 1978 по 2016 год. За это время она приняла участие в постановках опер «Золотой петушок» (1988), «Орлеанская дева» (1990), «Хованщина» (1995) и многих других.