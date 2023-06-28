Киев, 30 июня, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины (ВСУ) для ведения успешных боевых действий не хватает западных боевых самолётов. Об этом в интервью The Washington Post заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

При этом он отметил, что у западных границ страны дежурит вдвое больше бортов НАТО, чем российских.

«Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и перевезти сюда», — предложил Залужный.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о том, чтобы завтра Киев перевооружился и получил 120 самолётов. По его словам, достаточно будет очень ограниченного количества, но они нужны.

Главком ВСУ добавил, что армия России использует авиацию другого поколения, поэтому наступать войскам Украины без запрашиваемых самолётов всё равно, что идти в наступление с луками и стрелами. Он признал, что российские самолёты Су-35 легко поражают позиции украинских бойцов на земле.

«Более современный российский парк Су-35 имеет гораздо более совершенные радары и ракетную дальность, старые украинские самолёты не могут конкурировать с ними», ― пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев нуждается в 120 западных истребителях, в первую очередь в американских F-16. Он предложил сформировать коалицию по поставкам истребителей с базовыми моделями F-16, Eurofighters и Gripen. По его словам, Киев был бы признателен, если бы Германия участвовала в обучении украинских лётчиков использованию истребителей Eurofighter. Украина также нуждается в обучении инженеров, техников и механиков.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, но на Украине пока нет инфраструктуры для них, но она будет строиться и готовиться. По его словам, нет смысла её готовить, пока нет договорённости, что у Киева появятся самолёты.

Отставной полковник американской армии Дэниел Л. Дэвис уверен, что даже если Киев получит истребители F-16, это не даст ВСУ преимуществ для того, чтобы переломить ситуацию на фронте. Он напомнил, что F-16 не относятся к классу самолётов-невидимок, а потому российские ПВО могут их легко отследить и поразить.

Дэвис также сомневается, что F-16 получится поставить на Украину в текущем году. Кроме того, обучение украинских пилотов занимает от четырех до шести месяцев.