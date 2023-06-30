Верхняя Пышма, Свердловская область, 30 июня, 2023, 14:41 — ИА Регнум. В городе Верхней Пышме Свердловской области вручили дипломы и приглашения на работу выпускникам верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность». Документ о среднем профессиональном образовании в этом году получили 54 выпускника целевой подготовки от промышленных предприятий Свердловской и Курганской областей — АО «Уралэлектромедь», ПАО «СУМЗ», АО «Святогор», АО «Сафьяновская медь», АО «Сухоложское литье», АО «ШААЗ». Из них десять человек получат дипломы с отличием.

Пресс-служба УГМК УГМК поздравила выпускников механико-технологического техникума

С успешным окончанием учебы молодых специалистов поздравила начальник управления подготовки персонала Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Инна Осипова: «Сегодня вы переворачиваете страницу славной студенческой жизни, впереди вас ждут огромные перспективы, новые достижения и интересная жизнь! Окончание техникума и устройство на работу — это первая ступень вашей профессиональной карьерной лестницы. На предприятиях перед вами открывается прекрасная возможность повышения своего профессионального и образовательного уровня».

Пресс-служба УГМК УГМК поздравила выпускников механико-технологического техникума

Как отметили в пресс-службе УГМК, обучение студентов в техникуме ведется на базе современных мастерских и лабораторий. Для преподавателей и мастеров производственного обучения техникума организованы стажировки, в программах которых: знакомство с новыми производствами и оборудованием, системами бережливого производства и менеджмента качества. Студентам, имеющим отличные и хорошие результаты успеваемости, во время обучения выплачивается дополнительная стипендия от предприятия — до 3 тыс. руб. в месяц. Тем, кто имеет достижения в образовательной, научно-исследовательской, инженерно-конструкторской и производственной деятельностях, назначается дополнительная стипендия имени Александра Козицына в размере 10 тыс. руб. в месяц.

Студенты техникума во время обучения проходят учебную практику по автоматизации, энергетике, гидравлике-пневматике на учебных стендах Технического университета УГМК, а производственную и преддипломную практики — в действующих цехах предприятий. Таким образом, выпускники уже знакомы со своими будущими рабочими местами, руководителями и коллективами. Это позволяет значительно сократить время адаптации молодых работников и положительно сказывается на производительности труда.

Пресс-служба УГМК УГМК поздравила выпускников механико-технологического техникума

«У нас сегодня обучается по программам среднего профессионального образования 1124 студента, и главными социальными партнерами, под требования которых у нас прошла вся реорганизация учебного процесса, являются предприятия Урала, — рассказал директор техникума «Юность» Виталий Лобастов. — Большинство ребят, что получают сегодня дипломы, — это уже трудоустроенные люди: они выходили на итоговую аттестацию с рабочего места, написав заявление на отпуск по учебе. Чтобы достичь такого результата, в техникуме были кардинально переработаны учебные программы, приобретено современное оборудование, большой объем работ проделан при создании и формировании центра проведения демонстрационного экзамена, что в соответствии с новыми федеральными стандартами, которые мы у себя внедряем, является обязательной формой аттестации наших выпускников. Сегодня мы ориентируемся на независимую оценку качества подготовки наших ребят, которую как раз дают представители конкретных предприятий, являющиеся не просто экспертами, а председателями аттестационных комиссий».

Пресс-служба УГМК УГМК поздравила выпускников механико-технологического техникума

Вся эта работа организована в рамках подписанного в 2012 году соглашения о сотрудничестве между Министерством образования и молодежной политики Свердловской области, Уральской горно-металлургической компанией и верхнепышминским механико-технологическом техникумом «Юность». За это время приглашения на работу вручены 289 выпускникам целевой подготовки, 67 из которых получили дипломы с отличием.