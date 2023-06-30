Вашингтон, 30 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перестали использовать танки, поставленные Западом, для атаки на позиции российской армии. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Столкнувшись с жёстким сопротивлением России <…>, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», ― отмечено в материале.

Теперь ВСУ сменили тактику и стараются наносить точечные удары.

Как сообщало ИА Регнум, журналисты WSJ обратили внимание, что ВСУ при попытке провести масштабное контрнаступление не смогли даже приблизиться к российским оборонительным сооружениям.

При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия ведёт контрнаступление по плану и постепенно усиливает интенсивность боевых действий. Однако, по его словам, есть существенные проблемы. Это прежде всего нехватка у ВСУ боеприпасов ― как снарядов, так и ракет крупного калибра. Подоляк подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий их дефицит необходимо восполнить в самое ближайшее время.

Также, отметил Подоляк, вести более успешные наступательные действия ВСУ мешают «весьма ограниченные возможности авиации», а также серьёзная оборона и превосходящее число живой силы российской армии.

27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.