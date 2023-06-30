ВСУ перестали отправлять западные танки на штурм российских позиций
WSJ: Украина перестала направлять западные танки для штурма российских позиций
Вашингтон, 30 июня, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины перестали использовать танки, поставленные Западом, для атаки на позиции российской армии. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Столкнувшись с жёстким сопротивлением России <…>, украинское командование решило в основном воздерживаться от отправки крупных пехотных формирований и западных танков для наступления на российские позиции», ― отмечено в материале.
Теперь ВСУ сменили тактику и стараются наносить точечные удары.
Как сообщало ИА Регнум, журналисты WSJ обратили внимание, что ВСУ при попытке провести масштабное контрнаступление не смогли даже приблизиться к российским оборонительным сооружениям.
При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская армия ведёт контрнаступление по плану и постепенно усиливает интенсивность боевых действий. Однако, по его словам, есть существенные проблемы. Это прежде всего нехватка у ВСУ боеприпасов ― как снарядов, так и ракет крупного калибра. Подоляк подчеркнул, что для успешного ведения боевых действий их дефицит необходимо восполнить в самое ближайшее время.
Также, отметил Подоляк, вести более успешные наступательные действия ВСУ мешают «весьма ограниченные возможности авиации», а также серьёзная оборона и превосходящее число живой силы российской армии.
27 июня президент России Владимир Путин заявил, что с начала контрнаступления Вооружённые силы Украины потеряли 259 танков и 780 бронемашин.