Киев, 30 июня, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал, что часть поставленных Киеву западных танков, включая немецкие Leopard, ВСУ потеряли в ходе попыток контрнаступления. Он заявил об этом 30 июня в интервью газете Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как напомнило издание, западная бронетехника, включая танки, появилась на поле боя в начале июня в ходе попыток контрнаступления ВСУ.

«Некоторые уже были уничтожены, признал Залужный», — говорится в статье.

Уточняется, что главком ВСУ отметил, что поставленные Киеву танки Leopard не принимали участия в парадах и на фоне них не делали фотографии политики или знаменитости, так как их поставили для участия в боевых действиях.

«А на поле боя Leopard — это не Leopard, а мишень», — пояснил Залужный.

Как сообщало ИА Регнум, проблемы украинской армии ранее признавали и на Западе. Так, американская газета Politico обратила внимание на огромные потери ВСУ. Более 15% американских бронемашин Bradley было выбито, что превратило уже «начальные этапы контрнаступления в медленный и кровавый путь», отмечала The New York Times в публикации от 26 июня.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко в беседе с ИА Регнум заявил, что одной из основных причин провала украинского контрнаступления и больших потерь стала недооценка морального состояния российских бойцов. В Киеве всех убеждали, что они побегут, а этого не произошло. Также украинская сторона, по мнению эксперта, недооценила минирование линии фронта.