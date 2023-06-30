Геническ, Украина, 30 июня, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Российские войска группировки «Днепр» продолжают зачистку местности около Антоновского моста от украинской армии. Об этом 30 июня сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

khogov.ru Владимир Сальдо

«Военнослужащие группировки «Днепр» продолжают успешную зачистку местности у Антоновского моста от украинских вооружённых формирований», — написал он.

Врио губернатора уточнил, что по скоплению ВСУ в этом районе нанесли удар ракетой комплекса «Искандер», в результате чего удалось ликвидировать 30 украинских военных, ещё около десяти ранены.

Сальдо указал, что после этого остатки солдат ВСУ прячутся по дачам по обеим сторонам от моста, боясь «нос высунуть».

«Сейчас по ним эффективно работает артиллерия. После неё спецназ группировки «Днепр» начнёт окончательную зачистку», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 29 июня Сальдо рассказал, что в течение последних двух суток Вооружённые силы России потопили шесть лодок, которые ВСУ пытались использовать для переправы через Днепр. Он уточнил, что в ночь на 29 июня российскими войсками была потоплена загруженная лодка, на которой украинские военные пытались вернуться на правый берег.

До этого врио губернатор Херсонской области опроверг утверждения Киева о том, что ВСУ закрепились на левобережье Днепра под Антоновским мостом. Сальдо уточнил, что мелкие группы ВСУ пытались переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом, однако их уничтожали, как «крыс в мышеловке».