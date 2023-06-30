Москва, 30 июня, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Луховицкий Евфимий во время проповеди затронул тему попытки мятежа, совершенной 23–24 июня ЧВК «Вагнер» под предводительством ее основателя Евгения Пригожина.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Пригожин

Священнослужитель отметил, что для всех россиян действия Пригожина стали шоком, а сама частная военная компания практикует оккультизм.

«Мы увидели, что фактически в стране происходит мятеж, угрожающий не просто нашему благополучию и спокойствию, но и самому государственному строю нашего отечества», — сказал епископ Луховицкий Евфимий.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816651" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Епископ Луховицкий указал на грех, ставший причиной мятежа ЧВК «Вагнер»

По его словам, этот мятеж вдвойне опасен и коварен, так как происходит во времена, когда Россия ведёт боевые действия, когда русские воины находятся на передовой, сдерживая атаки противника.

«Во главе этого мятежа встала некая организация, которая присвоила себе право судить и решать за нас нашу участь», — подчеркнул он.

Указал епископ и на давно замеченные странности в поведении ЧВК. Например, священнослужителей не допускали в расположение бойцов, а многие были свидетелями процветания в их рядах языческих верований и оккультных вероисповеданий.

«Мы с нашими собратьями совершали поездку в зону боевых действий, и там посещали многие воинские части, подразделения, служили молебны, причащали бойцов…и везде нас принимали, что называется, с распростертыми объятиями, за исключением ЧВК «Вагнер», которые ссылались на то, что у них очень строгий внутренний устав», — сказал епископ.

Он призвал паству обратить внимание на саму эмблему ЧВК, где в лозунге на первом места стоит не Родина, не честь, а именно кровь.

Викарий патриарха выразил уверенность в том, что оккультные организации, которые основаны на неких языческих, мистических идеологиях, вновь пытаются возродить те культы, с которыми боролись церковь, миряне, наши предки.

«И ничего удивительного нет в том, что тот человек, который провозгласил целью своей жизни служение этим культам, оказался сам подвержен одной из тяжелейших демонских страстей — страсти властолюбия. Иначе это никак нельзя назвать, никак нельзя определить, когда человек в угоду своим амбициям ставит под угрозу не просто стабильность страны, но само её существование», — указал он.

«Очень важно задуматься всем нам и извлечь урок из этой ситуации», — добавил епископ Евфимий. Он привел в пример события 1917 года, когда Российская империя, побеждая в мировой войне, из-за внутренней смуты лишилась всего, чего достигли своими кровью и жизнями воины отечества.