Москва, 30 июня, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Иностранные наёмники на Украине нарушили международное гуманитарное право и использовали для размещения гражданские объекты Краматорска. Об этом 30 июня сообщил на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«То, что украинцы, нарушая международное гуманитарное право и совершая военное преступление, используют гражданские объекты для совещаний наёмников, западных генералов и инструкторов, — это вина Украины. Если мы будем обнаруживать такие собрания, например, как в Краматорске, мы будем их уничтожать, потому что это люди, объявившие нам войну», — заявил он.

Лавров подчеркнул, что за всё время обвинений со стороны Украины она ни разу не предоставила подтверждений ни одного факта сознательного обстрела российской армией гражданских объектов.

27 июня украинские СМИ распространили информацию о ракетном ударе по Краматорску. В Министерстве обороны России заявили, что российские войска поразили в городе пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что в результате удара по объектам в Краматорске были уничтожены два генерала ВСУ и около 20 наёмников и иностранных советников.

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что страна направит России ноту протеста после взрыва в Краматорске, в котором пострадали колумбийские граждане. Он обвинил российских военных в нарушении протоколов вооружённого конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что российские военные не наносили удары по гражданским объектам в Краматорске. Посольство России в Колумбии позже назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск.

Вместе с тем как минимум двое наёмников из США и Великобритании пострадали при ударе по Краматорску, передал телеканал CNN, ранения получили британский наёмник Мо Хорник и американец Ник Дакворт. CNN рассказало, что удар пришёлся по пункту временной дислокации командования одной из бригад ВСУ.