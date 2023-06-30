Москва, 30 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Мужчина заявил на собственную жену в полицию, обвинив её в проституции. Таким образом мужчина рассчитывал, что полицейские разыщут и доставят исчезнувшую супругу домой, а он сможет отговорить её от развода. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

17 июня в полицию обратился 31-летний житель Останкинского района столицы. Мужчина рассказал оперативникам, что его 22-летняя супруга якобы занимается проституцией. Полиция зарегистрировала обращение и назначила проверку. Правоохранители без труда связались с девушкой, которая пояснила, что она никуда не пропадала. 22-летняя москвичка рассказала оперативникам, что они с мужем просто поругались, и она сообщила ему, что хочет подать документы на развод. После этих слов девушка просто уехала из дома и не отвечала на звонки мужа.

«После услышанного правоохранители связались с 31-летним мужчиной, обвинявшим жену в проституции, и он сознался, что соврал о интим-услугах жены. Мужчина рассказал, что супруга не отвечала на его звонки, поэтому он не нашел ничего лучше, чем написать на нее заявление. Он думал, что полиция разыщет девушку и доставит её домой, а там он уговорит её не подавать на развод», — сообщил собеседник.

Полиция закончила проверку о пропаже 22-летней девушки. В рапорте сказано, что в её отношении никаких противоправных действий не совершалось, а также факт занятия проституцией не подтвердился. Теперь супруга заявителя решает, писать ли ей заявление на своего мужа за клевету.