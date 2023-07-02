Москва, 2 июля, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Всемирный банк видит, что Украина всё ближе и ближе к неизбежному дефолту и поэтому всё с меньшей охотой готов подпитывать деньгами её экономику, заявил ИА Регнум заведующий кафедрой финансов устойчивого развития, и. о. директора Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Комментируя информацию о том, что Всемирный банк исчерпал внутренние возможности для помощи Украине и увидел серьёзные риски, связанные с состоянием экономики страны, Ордов напомнил, что Всемирный банк — это совсем не благотворительная организация. Кредиты, как правило, она выдаёт под реформы с расчётом, что эти средства потратят в инвестиционных целях и в дальнейшем обеспечат некий рост доходов государства, которыми можно будет погасить эти займы.

Между тем средства, которые пойдут на Украину, будут потрачены на текущие социальные и прочие нужды без какой-либо перспективы сформировать базу для расширения экономики и без надежды на то, что эти суммы могут возвратить.

«Понятно, что украинская экономика де-факто банкрот. И весь вопрос в том, когда этого незначительного «корма», выделяемого её донорами, перестанет хватать. Ситуация патовая, и бесконечно она тянуться не может», — сказал Ордов.

Эксперт добавил, что все миллиарды, выделяемые Украине, лишь декларируются как помощь Киеву. Де-факто это поддержка европейских и американских производителей, а из реальных денег Украине достаётся не так уж много. Но она критически зависит от них. Так что снять её с довольствия Запад не может, потому что ВВП Украины на десятки процентов сократился, а социальные обязательства выполнять необходимо.

«Ситуация усугубляется стагнацией европейской экономики и тем, что американская тоже чувствует себя не лучшим образом. Украина, в свою очередь, всё ближе и ближе к неизбежному дефолту», — констатировал Ордов.

Он подчеркнул, что капиталисты не привыкли тратить деньги на воздух и, кроме того, есть другие программы требующие финансирования. В тех же странах Африки. Более того, ЕС уже на грани экономического и финансового кризиса, а стало быть, некоторые из его стран-членов сами будут претендовать на те деньги, которые мечтают получить киевские власти.

«Грубо говоря, не хватает самим. А бесконечно печатать деньги невозможно, ибо в противном случае это выливается в рекордные уровни инфляции», — подытожил Ордов.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что совет директоров Всемирного банка одобрил предоставление Украине кредита на полтора миллиарда долларов под гарантии японского правительства.

До этого, 22 июня, Еврокомиссия перевела Киеву очередной ежемесячный транш в 1,5 млрд евро в рамках рассчитанной на 2023 год программы общим объёмом 18 млрд евро.

С начала СВО Евросоюз уже выделил Украине 70 млрд евро, из них 15 млрд пошли на поставки оружия.