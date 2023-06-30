Москва, 30 июня, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин испытывает к народу Дагестана тёплые чувства, сообщил 30 июня журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Дагестан

Пескова спросили, почему первой поездкой Путина после попытки вооружённого мятежа, которая произошла в стране 24 июня, стала поездка в Дагестан, и не является ли это «точкой отсчёта».

«Я могу лишь констатировать, что, действительно, президент испытывает очень тёплые чувства и к Дагестану, и ко всем народам Дагестана, и к народу Дагестана, к единому», — сказал Песков.

Он напомнил, что Путин переживал с дагестанцами тяжёлые времена, а теперь разделяет с ними радость развития республики. Он очень рад, что регион делает успехи, в том числе в сфере туризма.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время поездки в Дагестан 28 июня заявил об огромном потенциале для развития туризма в этом регионе. Он сказал, что у России в мире нет конкурентов по разнообразию природно-климатических условий.

Находясь в Дербенте, он провёл совещание по вопросам развития туризма. Президент встретился с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

Во время вторжение боевиков под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба в Дагестан с территории Чечни в августе–сентябре 1999 года Путин занимал должность главы правительства России. В августе боевики вошли в Ботлихский район, захватив ряд сёл.

Федеральные силы начали контртеррористическую операцию. В борьбе с боевиками активно участвовали местные силовики и ополченцы. Путин в разгар вторжения боевиков приехал в село Ботлих и встретился с силовиками.

Через 20 лет после этих событий, в 2019 году, президент Путин прилетел на вертолёте в Ботлих. Он выразил дагестанцам благодарность за то, что они помогли сохранить территориальную целостность России.