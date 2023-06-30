Москва, 30 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Российские военные никогда не наносят удары по гражданские объектам на Украине, атакуя исключительно военную инфраструктуру. Об этом 30 июня заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Повторю еще раз, наша армия никогда не выбирает в качестве целей сознательно гражданские объекты и никогда не стреляет просто так», — сказал он.

Глава МИД уточнил, что все удары Вооружённых сил России направлены на объекты украинской военной инфраструктуры.

Российские власти и военные неоднократно подчёркивали, что ВС страны не наносят удары по гражданским объектам. Как сообщало ИА Регнум, 28 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя удары по военной инфраструктуре ВСУ в Краматорске, заявил, что Вооружённые силы России не наносили удары по гражданским объектам в городе. Он подчеркнул, что российские войска не бьют по гражданской инфраструктуре.

При этом удары по гражданским объектам и мирному населению наносят украинские войска. Так, 12 июня президент России Владимир Путин возмутился тем, что ВСУ обстреливают жилые кварталы и гуманитарные объекты. Глава государства уточнил, что с военной точки это бессмысленно.