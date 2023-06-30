Москва, 30 июня, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Москва выражает решительный протест и требует объяснений в связи с арестом российского гражданина в Польше, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия. Российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь… Как заявил прокурор Польши, это «четырнадцатый случай ареста российских граждан». Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения», — заявила Захарова.

Ранее в пятницу стало известно, что власти Польши арестовали российского хоккеиста, обвинив его в шпионаже.

Как сообщили в посольстве России в Варшаве, дипломаты уже направили ноту в польский МИД с запросом информации о задержанном гражданине России, пишет «РИА Новости».

Генеральный прокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зёбро написал в соцсетях, что Агентство внутренней безопасности страны арестовало хоккеиста из России по обвинению в шпионаже. По его словам, это уже 14-й фигурант в Польше по делу «о шпионской сети».

В Кремле указали, что посольство начало выяснять детали задержания россиянина.

Российская сторона ранее неоднократно отмечала развивающуюся на Западе шпиономанию. Как указывала Захарова, страны ЕС под надуманными предлогами ищут способы выслать российских дипломатов, а также объявили настоящую охоту на граждан РФ. В апреле она подчеркнула, что Москва даст ответ на такие недружественные действия. По её словам, за провокацией СМИ Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции по теме якобы российской разведывательной деятельности уверенно стоят власти и спецслужбы этих стран. Эти государства, как указала она, готовы любыми способами обслуживать гегемонистские устремления США и других старших союзников.