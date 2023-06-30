Москва, 30 июня, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Большинство стран, которые примут участие в саммите Россия ― Африка в Санкт-Петербурге, будут представлены на высшем уровне. Об 30 июня в ходе брифинга по широкому кругу международных проблем заявил министр иностранных дел России Серей Лавров.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Глава внешнеполитического ведомства также анонсировал подготовку большого документа о планах по взаимодействию стран континента с Россией.

«Готовится большая декларация, готовится документ, который будет излагать планы по взаимодействию между Россией и африканскими государствами на среднесрочную перспективу на несколько лет», ― пояснил Лавров.

Также министр сообщил, что параллельно на полях саммита лидеров пройдёт экономический форум и медиафорум.

Как сообщало ИА Регнум, второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге на площадке ExpoForum 27–28 июля, первоначально планировалось провести его 26–29 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что изменения внесены в связи с уточнением программы саммита. По его данным, на форум приедут представители многих африканских стран.

Ранее Лавров заявил, что страны Запада продолжают оказывать давление на африканские страны, чтобы они отменили своё участие в саммите Россия ― Африка. По его словам, государства Африканского континента просто беззастенчиво прессингуют. Министр добавил, что Запад должен относиться к странам Африки, «как к взрослым».

Лавров также сообщил, что подготовка к саммиту Россия ― Африка находится на финишной прямой. По его словам, своё участие в мероприятии на высшем уровне подтвердили больше половины стран континента.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что саммит Россия — Африка определит новые задачи по расширению сотрудничества Москвы с африканскими партнёрами. Российский лидер отметил, что Москва всегда придавала особое значение упрочению дружественных отношений с партнёрами из Африки.

Первый саммит Россия — Африка прошёл в октябре 2019 года в Сочи. На него пригласили глав всех государств Африканского континента, а также руководителей крупнейших региональных объединений и организаций.