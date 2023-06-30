Москва, 30 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Одной из целей российской специальной военной операции (СВО) является решение гуманитарных проблем на Украине. Об этом 30 июня заявил на брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как указал глава МИД, гуманитарная ситуация на Украине едва ли могла быть нормальной, так как Киев после государственного переворота зимой 2014 года, за год за подписания Минских договорённостей, начал бомбить в Донбассе гражданские объекты, включая школы, больницы и детские сады.

«Что касается гуманитарной ситуации [по этим вопросам на Украине], это одна из целей нашей специальной военной операции», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июня Лавров заявил, что для России невозможно отказаться от целей спецоперации. Он подчеркнул, что ранее российская власть преодолела попытку мятежа и при этом не поступилась целями спецоперации и не потеряла никакие позиции на поле боя.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на то, что Россия выполняет определённые цели в ходе СВО. Представитель Кремля уточнил, что при удачном стечении обстоятельств и соответствующем отношении Киева конфликт может завершиться переговорами.