Москва, 30 июня, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Россия не видит недружественных народов, а видит только недружественные государства. Об этом 30 июня заявил на брифинге министр иностранных дел Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Как подчеркнул глава МИД, для России не существует недружественных народов.

«Наверное, точнее будет сказать, что у нас есть недружественные правительства, а народы — мы никогда с ними никаких проблем не испытывали», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня президент Владимир Путин заявил, что Россия настроена до сих пор на самые добрые отношения со странами бывшего Советского Союза и Западом. По его словам, Россия продолжает так относиться ко всем странам мира.

Также 5 апреля российский лидер отметил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами. Он уточнил, что российская сторона не намерена изолироваться, и добавил, что Россия надеется на то, что её партнёры будут придерживаться принципов равноправия в отношениях

Позднее Путин заявил, что из-за введённых коллективным Западом антироссийских санкций мир не рухнул. Глава государства указал, что компании из России активно занимают освободившиеся ниши на отечественном рынке.